Генконсульство России отреагировало на инцидент со стрельбой в Анталье Генконсульство РФ: российские туристы не пострадали при стрельбе в Анталье

Российские туристы не пострадали при стрельбе в районе Манавгат в Анталье, где двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по другим людям, сообщило генконсульство РФ в курортном городе. По данным дипведомства, раненая немка не имеет российского гражданства, передает ТАСС.

Пострадавших российских граждан в результате инцидента со стрельбой, произошедшего 9 сентября 2025 года в Манавгате, нет. Получившая ранение гражданка Германии гражданства Российской Федерации не имеет, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российская туристка якобы пострадала от случайного выстрела в Анталье. Канал отмечал, что одна из выпущенных пуль попала в некую Татьяну Шиллер, после чего ее госпитализировали с огнестрельным ранением ноги. Полицией были задержаны восемь человек, пытавшихся выехать за пределы страны по фальшивым документам. Причиной перестрелки стала давняя вражда, обострившаяся после недавней вооруженной драки между двумя семьями.

Позднее в Сети появилось видео перестрелки в Анталье. На кадрах видно, как двое мужчин едут на мотоцикле, один из них держит в руках оружие. Преступники расстреляли мужчин, которые сидели около магазина.