Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции В Анталье российская туристка получила огнестрельное ранение в ногу

В турецкой Анталье российская туристка пострадала от случайного выстрела, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в туристическом районе Манавгата, где двое мужчин на мотоцикле открыли огонь по другим людям.

Двое мужчин в шлемах и темной одежде, прибыв на мотоцикле к группе людей, сидевших у магазина, открыли стрельбу. В результате одна из выпущенных пуль попала в гражданку России Татьяну Шиллер, которая проходила мимо. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи. Женщину госпитализировали с огнестрельным ранением ноги. Состояние мужчин, пострадавших от нападения, оценивается как тяжелое.

По делу было задержано восемь человек, которые пытались покинуть страну с использованием поддельных документов. Основной причиной стрельбы стала кровная вражда, возникшая после недавней вооруженной драки между двумя семьями из-за земельного спора. В ходе обыска были обнаружены два пистолета, 13 пистолетных патронов, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронированный автомобиль.

Ранее трое правоохранителей погибли в результате стрельбы в Пенсильвании. Стрелявший также скончался. Пятеро правоохранителей были ранены, двое из них находятся в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.