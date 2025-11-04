Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:43

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 ноября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 4 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября текущего года до 07:00 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 — над территорией Воронежской области, 20 — над территорией Нижегородской области, 10 — над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской области, четыре — над территорией Липецкой области, два — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Республики Башкортостан и один — над территорией Саратовской области, — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
ВСУ
БПЛА
Минобороны РФ
