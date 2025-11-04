Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 08:10

Пермская «Искра» потребовала от немецкого банка более 12 млн рублей

НПО «Искра» пытается взыскать через суд с Deutsche Bank AG 12,3 млн рублей

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Научно-производственное объединение «Искра» обратилось в суд с иском к немецкому банку Deutsche Bank AG о взыскании €132,5 тыс. (12,3 млн рублей), говорится в материалах Арбитражного суда Пермского края. Поводом стало невыполнение банком обязательств в рамках договора поставки французского оборудования.

Отмечается, что из-за санкций «Искра» не получила нужную технику. Аванс объединению также не вернули. Теперь Deutsche Bank AG уклоняется от платежа по банковской гарантии. Предварительное заседание назначено на 7 мая 2026 года. К делу привлекли французскую компанию SKF Magnetic Mechatronics, которая производит магнитные подшипники и системы на их основе.

«Искра» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. Компания занимается проектированием, производством и поставкой оборудования для топливно-энергетического комплекса. По итогам 2024 года выручка НПО составила 5,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской Межрайонной инспекции ФНС. Холдинг настаивал на отмене отказа в предоставлении льготы, которая якобы причиталась ему в 2020–2021 годах в связи с возведением комплекса «Лахта Центр».

суды
предприятия
поставки
банки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине решили бороться с русским классиком
ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему
Секрет вкусного салата “Мимоза”: творим магию на кухне
Терешина, Калашникова и Князева примерили кокошники для NEWS.ru
Пермская «Искра» потребовала от немецкого банка более 12 млн рублей
Тайное кладбище ВСУ, гибель элитного отряда: новости СВО к утру 4 ноября
Звезды в кокошниках: Терешина, Князева, Калашникова демонстрируют тренды
Где отдохнуть семьей на Новый год: что с ценами, комфортом, перелетами
Китайский интернет-магазин угодил в скандал из-за детских секс-кукол
Автора «Мышления миллионера» объявили в розыск
Дипломат раскрыл, какая выгода прячется за участием США в работе ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 ноября: инфографика
Более 80 беспилотников атаковали Россию в День народного единства
Власти Башкирии уточнили детали подрыва завода в Стерлитамаке
«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 ноября
Си Цзиньпин поздравил Мишустина и Кабмин РФ с Днем народного единства
Сон об аварии: как интерпретировать волнение и опасность
Мини-закуска за 10 минут по-итальянски! Нужны моцарелла, черри и зелень
Водителям объяснили, как избежать штрафа за использование навигатора
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.