Пермская «Искра» потребовала от немецкого банка более 12 млн рублей НПО «Искра» пытается взыскать через суд с Deutsche Bank AG 12,3 млн рублей

Научно-производственное объединение «Искра» обратилось в суд с иском к немецкому банку Deutsche Bank AG о взыскании €132,5 тыс. (12,3 млн рублей), говорится в материалах Арбитражного суда Пермского края. Поводом стало невыполнение банком обязательств в рамках договора поставки французского оборудования.

Отмечается, что из-за санкций «Искра» не получила нужную технику. Аванс объединению также не вернули. Теперь Deutsche Bank AG уклоняется от платежа по банковской гарантии. Предварительное заседание назначено на 7 мая 2026 года. К делу привлекли французскую компанию SKF Magnetic Mechatronics, которая производит магнитные подшипники и системы на их основе.

«Искра» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий России. Компания занимается проектированием, производством и поставкой оборудования для топливно-энергетического комплекса. По итогам 2024 года выручка НПО составила 5,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 45 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской Межрайонной инспекции ФНС. Холдинг настаивал на отмене отказа в предоставлении льготы, которая якобы причиталась ему в 2020–2021 годах в связи с возведением комплекса «Лахта Центр».