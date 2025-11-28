Венгерский премьер Виктор Орбан прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча состоится в ближайшее время.

Виктор Орбан в Кремле. Совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры, — сказано в сообщении.

На переговорах присутствуют глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак. В венгерской делегации будет министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Орбана пройдут без выступлений перед журналистами. По его словам, публичные комментарии сторон ограничатся лишь краткими вступительными ремарками в начале беседы.

Ранее Путин сообщил о визите специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву. По его словам, представитель Вашингтона, предположительно, едет по личному поручению главы государства Дональда Трампа. Российский лидер также отметил, что Уиткофф защищает позицию своего президента и свою страну. Он подчеркнул, что диалог складывается непростой, однако проходит без «ругани и плевков».