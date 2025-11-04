Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:47

Дипломат раскрыл, какая выгода прячется за участием США в работе ООН

Постпред Уолтц: США не хотят дать России и КНР определять глобальные стандарты

Майк Уолтц Майк Уолтц Фото: Annabelle Gordon — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты не собираются позволять России и Китаю устанавливать глобальные стандарты в различных областях, заявил в интервью порталу Breitbart американский постпред при Организации Объединенных Наций Майк Уолтц. По словам дипломата, именно по этой причине Вашингтону следует участвовать в работе ООН.

Нам нужно сделать выбор. Мы просто отходим в сторону и позволяем Китаю и России и всем остальным странам устанавливать мировые стандарты, или же мы вмешиваемся, блокируем и бьемся за наши компании и за повестку «Америка прежде всего, — убежден Уолтц.

Ранее появилась информация, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на Генассамблее ООН предложил Уолтцу вытеснить Россию с рынка. При этом пока неизвестно, заинтересованы ли США в такой схеме использования украинской инфраструктуры.

До этого Уолтц говорил, что слова президента США Дональда Трампа о России не являются шуткой и подкреплены готовностью к различным сценариям. Политика Белого дома в данном направлении будет сочетать как жесткие меры, так и дипломатические подходы.

США
ООН
Россия
Китай
Майк Уолтц
