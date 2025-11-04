Китайский интернет-магазин угодил в скандал из-за детских секс-кукол

Китайский онлайн-магазин Shein объявил о введении полного запрета на продажу секс-кукол на своей платформе. Решение было принято после официальной жалобы французских властей на обнаружение в ассортименте магазина соответствующих изделий, напоминающих детей, передает агентство «Франс Пресс».

Shein объявил о введении «полного запрета на секс-куклы» после того, как DGCCRF сообщил властям Франции о продаже «секс-кукол, похожих на детей»... Shein заявил, что удалил всю рекламу и изображения, связанные с секс-куклами, и временно исключил из своего ассортимента категорию товаров для взрослых, — говорится в публикации.

Министр экономики Франции Ролан Лескюр предупредил о возможной блокировке платформы Shein на территории страны в случае продолжения реализации товаров, связанных с детской порнографией. В ответ представители компании заявили о полном удалении всей рекламной информации и изображений, связанных с данной продукцией.

Скандал произошел в стратегически важный для компании момент — накануне открытия первого офлайн-магазина Shein в Париже. Представитель компании подтвердил, что ограничения распространяются на все страны присутствия торговой платформы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске водитель маршрутки украл резиновую куклу из магазина для взрослых, а затем вернулся, чтобы занять 40 рублей на проезд. Инцидент произошел, когда мужчина находился в пьяном состоянии и пытался компенсировать отказ кондуктора от его ухаживаний.