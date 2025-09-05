Водитель маршрутки украл секс-куклу и вернулся за 40 рублями В Новосибирске водитель маршрутки украл секс-куклу после отказа от ухаживаний

В Новосибирске водитель маршрутки украл резиновую куклу из магазина для взрослых, а затем вернулся, чтобы занять 40 рублей на проезд, сообщает группа агентства безопасности «Гвардия» во «ВКонтакте». Инцидент произошел 4 сентября, когда мужчина находился в пьяном состоянии и пытался компенсировать отказ кондуктора от его ухаживаний.

Похититель зашел в магазин и, когда продавец отвлекся, спрятал за пазухой коробку с надувной резиновой женщиной. С ней он вышел обратно на улицу. Но уже через несколько минут вернулся в магазин с просьбой занять ему 40 рублей на проезд до дома, — уточняется в сообщении.

После того как продавцы нажали на тревожную кнопку, бойцы ГБР прибыли по вызову сотрудников секс-шопа и задержали подозреваемого на месте. По словам задержанного, похищенную куклу он оставил на скамейке во дворе другого дома, тем не менее стражи порядка не смогли ее найти из-за темноты. На допросе мужчина признался, что недавно пытался соблазнить кондуктора маршрутки, но получил отказ, что и стало мотивом его поступка.

Ранее в Гусиноозерске безработный 46-летний мужчина, находившийся в больнице после травмы головы, похитил два медицинских костюма и другую форму на сумму 12 тысяч рублей. Используя униформу как маскировку, он беспрепятственно покинул медучреждение. Позднее полиция задержала сбежавшего.