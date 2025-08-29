День знаний — 2025
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах

В России призвали запретить продажу костюмов монахинь и священников в секс-шопах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нужно запретить продажу костюмов монахинь и священников в секс-шопах и через интернет-площадки, заявили общественники из движения «Сорок сороков». По их мнению, которое передает LIFE.ru, продажа таких предметов оскорбляет верующих и нарушает моральные нормы.

Такие действия представляют собой грубое неуважение к Богу, святыням, к священному сану лиц, в отношении которых верующие осуществляют особое религиозное почитание. Такие костюмы выражают явное неуважение к обществу и оскорбляют религиозные чувства верующих, — говорится в обращении общественников.

Накануне, 28 августа, Преображенский районный суд Москвы запретил распространение порнографического контента с участием актеров, изображающих священников и монахинь. Суд установил, что этот контент также оскорбляет религиозные чувства верующих и не может защищаться свободой мысли.

