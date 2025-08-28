Суд в Москве запретил порно со священниками и монахинями

Преображенский районный суд Москвы запретил распространение порнографического контента с участием актеров, изображающих священников и монахинь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». В конце июля суд вынес решение по иску прокуратуры, которая обнаружила три веб-страницы с подобными материалами.

В исковом заявлении указывалось, что данные сайты не имели возрастных ограничений, что могло нанести вред детской психике. Суд установил, что этот контент также оскорбляет религиозные чувства верующих и не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации в современном демократическом обществе.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде в храме Святых Апостола Тимофея и Мученицы Татианы более года назад проводилась съемка порнографических материалов с участием трех мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). На опубликованных в интернете кадрах четко видны интерьеры храма. В этом же здании находится православная гимназия имени Кирилла и Мефодия.

До этого сексолог Александра Миллер заявила, что в идее запрета просмотра порнографии есть рациональный смысл. По ее словам, такой видеоконтент формирует у людей психологическую зависимость, негативно влияет на сексуальную жизнь и мешает профессиональной деятельности. Эксперт также отметила, что просмотр порнографических роликов повышает уровень тревожности у пользователей.