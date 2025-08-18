Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Православный храм оказался декорацией для нетрадиционного порнофильма

Трое мужчин снялись в порно в одном из храмов Нижнего Новгорода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижнем Новгороде в храме Святых Апостола Тимофея и мученицы Татианы более года назад была проведена съемка порнографических материалов с участием трех мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На появившихся в Сети кадрах отчетливо видны интерьеры храма. В этом же здании располагается православная гимназия имени Кирилла и Мефодия.

В канцелярии Нижегородской духовной семинарии сообщили, что не располагают сведениями о происшествии. Также там отрицают причастность своих студентов к этому противоправному деянию.

Ранее суд в Москве вынес суровый приговор мужчине, который в 2018 году вел переписку с 10-летней девочкой, в ходе диалога он предложил ребенку участие в порнографических съемках. Подсудимому назначили 15 лет заключения в колонии строгого режима.

До этого в Австралии бывшая воспитательница детского сада Эйми Хайер рассказала о переходе на платформу OnlyFans. Женщина объяснила, что причиной такого решения стала депрессия, вызванная работой с детьми. Хотя Хайер нравилось заниматься с дошкольниками, жесткий график с 9 до 17 часов ее не устраивал. После безуспешных попыток найти другой источник дохода она начала публиковать откровенные фотографии.

