Православный храм оказался декорацией для нетрадиционного порнофильма Трое мужчин снялись в порно в одном из храмов Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в храме Святых Апостола Тимофея и мученицы Татианы более года назад была проведена съемка порнографических материалов с участием трех мужчин (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На появившихся в Сети кадрах отчетливо видны интерьеры храма. В этом же здании располагается православная гимназия имени Кирилла и Мефодия.

В канцелярии Нижегородской духовной семинарии сообщили, что не располагают сведениями о происшествии. Также там отрицают причастность своих студентов к этому противоправному деянию.

