26 августа 2025 в 11:12

Сексолог оценила идею запретить просмотр порно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В идее запретить просмотр порно есть смысл, поскольку именно такой видеоконтент формирует у людей зависимость, а также ухудшает сексуальную жизнь и мешает работе, заявила РИАМО сексолог Александра Миллер. Она отметила, что просмотр порнографических роликов также повышает у пользователей тревожность.

Запрещать что-то кардинально — я категорически против. Единственное, какой запрет поддержала, — это запрет на просмотр порно. Различные игрушки можно использовать, и пусть мужчины и женщины включают какую угодно фантазию для этого. Если мы сталкиваемся с порнороликами, то здесь идет не что иное, как порнозависимость, — отметила Миллер.

Она предупредила, что такая зависимость чревата отклонениями сексуального характера, в том числе аноргазмией у женщин и преждевременной эякуляцией у мужчин. Систематический же просмотр порно вызывает тревожность, которая, в свою очередь, повышает уровень стресса и мешает жить.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о запрете доступа к интернет-ресурсам, содержащим материалы порнографического характера. Согласно ему, инициатива направлена на защиту моральных и нравственных ценностей населения страны.

