Пьяный пациент сбежал из больницы, прикинувшись врачом В Бурятии житель Гусиноозерска украл медицинский костюм и сбежал из больницы

Безработный житель бурятского города Гусиноозерск украл медицинскую форму и сбежал из больницы, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, 46-летний мужчина попал в стационар из-за того, что во время застолья сильно ударился головой, однако долго задерживаться в медучреждении не захотел.

Ночью пациент забрал из шкафчика персонала больницы два медицинских костюма, футболку и тапочки общей стоимостью почти 12 тысяч рублей. Маскировка сработала, и мужчина спокойно вышел из здания. За территорией больницы он сразу же переоделся во второй костюм.

Пропажу одежды заметила одна из сотрудниц и сообщила в полицию. Правоохранители быстро вычислили «доктора», который, как оказалось, уже был судим. Теперь ему грозит уголовное дело за кражу и подписка о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Омске врач-эндоскопист предстанет перед судом по обвинению в создании искусственных язвенных поражений у пациентов. Следователи утверждают, что медик, действуя в составе организованной группы, помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.