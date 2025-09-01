Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии

В Омске врач-эндоскопист предстанет перед судом по обвинению в создании искусственных язвенных поражений у пациентов, сообщила пресс-служба региональных судов. Следователи утверждают, что медик, действуя в составе организованной группы, помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации за денежное вознаграждение.

По данным источника, 58-летний специалист использовал свои профессиональные знания и медицинское оборудование. Он применял метод электрокоагуляции для нанесения повреждений органам пищеварения, что приводило к появлению ложных язв. После манипуляций пациенты получали медицинские заключения, которые освобождали их от призыва на военную службу.

Правоохранители вменяют обвиняемому шесть эпизодов преступлений по части 3 статьи 339 УК РФ, которая предусматривает ответственность за пособничество военнослужащему в уклонении от исполнения обязанностей путем членовредительства. Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения в особом порядке, так как обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

