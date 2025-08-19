Украинский учитель географии выводил уклонистов за рубеж тайными тропами Учитель географии помогал уклонистам из Закарпатья сбежать за рубеж

Украинский учитель географии помогал военнообязанным тайно пересечь границу в районе Закарпатья, сообщили в местной полиции. За проход он взимал плату в размере $5,5 тысячи.

Мужчина, хорошо зная местность, разработал маршруты нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и инструктировал военнообязанных, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку незаконного пересечения границы с участием священнослужителя. При досмотре автомобиля в Закарпатье был обнаружен мужчина, скрывавшийся под церковными одеждами. Пограничники остановили Mercedes, управляемый 50-летним священником местного монастыря, который направлялся в сторону словацкой границы.

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик также рассказал, что на Украине из-за насильственной мобилизации осталось мало мужчин. По его словам, в стране даже некому на Пасху провести крестный ход. Соседи по селу сообщили Хвостику о повестке, но на почте ее не оказалось. Тем не менее через полтора месяца за мужчиной пришли из военкомата и назвали его уклонистом.