Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 19:21

Украинский учитель географии выводил уклонистов за рубеж тайными тропами

Учитель географии помогал уклонистам из Закарпатья сбежать за рубеж

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский учитель географии помогал военнообязанным тайно пересечь границу в районе Закарпатья, сообщили в местной полиции. За проход он взимал плату в размере $5,5 тысячи.

Мужчина, хорошо зная местность, разработал маршруты нелегального пересечения границы вне официальных пунктов пропуска и инструктировал военнообязанных, — сообщили в ведомстве.

Ранее сотрудники Государственной пограничной службы Украины пресекли попытку незаконного пересечения границы с участием священнослужителя. При досмотре автомобиля в Закарпатье был обнаружен мужчина, скрывавшийся под церковными одеждами. Пограничники остановили Mercedes, управляемый 50-летним священником местного монастыря, который направлялся в сторону словацкой границы.

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик также рассказал, что на Украине из-за насильственной мобилизации осталось мало мужчин. По его словам, в стране даже некому на Пасху провести крестный ход. Соседи по селу сообщили Хвостику о повестке, но на почте ее не оказалось. Тем не менее через полтора месяца за мужчиной пришли из военкомата и назвали его уклонистом.

Украина
Закарпатье
полицейские
уклонисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему Венгрия не отключила электричество на Украине
В США озвучили одно из условий предоставления гарантий безопасности Украине
Этот рецепт маринованных огурцов с горчицей покорил мою семью
7 рецептов с огурцами на зиму: от лечо до острого «Тещиного языка»
Звезда фильма «Такси» приехал в Россию
В Дагестане мужчина чуть не убил брата за запрет встречаться с приезжей
Захарова ответила на слова посла Украины об «умении Киева убивать русских»
Компания мужчин устроила охоту на школьницу прямо в супермаркете
Трамп сделал два неожиданных заявления о Путине
В Екатеринбурге маленький ребенок стал жертвой движущегося эскалатора
НАТО анонсировала встречу начальников генштабов
Педофил приставал к девочкам на пляже в российском городе
Тайна Галкина и Пугачевой, Киеву нет пощады — «Орешник» в деле? Что дальше
Врачи спасли россиянина, проглотившего зубную щетку
Белоруссия вышла с заявлением после скандала с рабами на ферме в Воронеже
Итальянский альпинист погиб, дважды попытавшись спасти туристку из РФ
США могут принять участие в «Интервидении»
«Боль пронизывает»: Кадыров обратился к умершему отцу
В США выяснили одну просьбу Трампа к Путину насчет Украины
«Спартак» перехватил защитника из «Локомотива»
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.