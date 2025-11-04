Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 07:18

Си Цзиньпин поздравил Мишустина и Кабмин РФ с Днем народного единства

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Xinhua/Huang Jingwen/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и всех членов российского правительства с Днем народного единства. Китайский лидер упомянул эту дату перед двусторонней встречей в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА Новости.

Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить вас и всех членов российской делегации с праздником, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу. В присутствии политиков было утверждено восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

До этого глава Кабмина РФ рассказал, что Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая в качестве ответной меры. По мнению Мишустина, на сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции.

Михаил Мишустин
Си Цзиньпин
День народного единства
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине решили бороться с русским классиком
ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему
Секрет вкусного салата “Мимоза”: творим магию на кухне
Терешина, Калашникова и Князева примерили кокошники для NEWS.ru
Пермская «Искра» потребовала от немецкого банка более 12 млн рублей
Тайное кладбище ВСУ, гибель элитного отряда: новости СВО к утру 4 ноября
Звезды в кокошниках: Терешина, Князева, Калашникова демонстрируют тренды
Где отдохнуть семьей на Новый год: что с ценами, комфортом, перелетами
Китайский интернет-магазин угодил в скандал из-за детских секс-кукол
Автора «Мышления миллионера» объявили в розыск
Дипломат раскрыл, какая выгода прячется за участием США в работе ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 ноября: инфографика
Более 80 беспилотников атаковали Россию в День народного единства
Власти Башкирии уточнили детали подрыва завода в Стерлитамаке
«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 ноября
Си Цзиньпин поздравил Мишустина и Кабмин РФ с Днем народного единства
Сон об аварии: как интерпретировать волнение и опасность
Мини-закуска за 10 минут по-итальянски! Нужны моцарелла, черри и зелень
Водителям объяснили, как избежать штрафа за использование навигатора
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.