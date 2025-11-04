Си Цзиньпин поздравил Мишустина и Кабмин РФ с Днем народного единства

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил премьер-министра РФ Михаила Мишустина и всех членов российского правительства с Днем народного единства. Китайский лидер упомянул эту дату перед двусторонней встречей в Доме народных собраний в Пекине, передает РИА Новости.

Сегодня День народного единства России. Хотел бы сначала поздравить вас и всех членов российской делегации с праздником, — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян подписали совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран в Ханчжоу. В присутствии политиков было утверждено восемь документов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, научной и гуманитарной сферах.

До этого глава Кабмина РФ рассказал, что Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая в качестве ответной меры. По мнению Мишустина, на сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции.