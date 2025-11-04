Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 08:18

ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему

Украинские резервы для переброски к Хатнему попали под удар у Зеленого Гая

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Резервы Вооруженных сил Украины, которые должны были быть переброшены к Хатнему, попали под удар в районе Зеленого Гая в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, силы противника были уничтожены после прилета беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

На Харьковском направлении ударом БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт временной дислокации резервов 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай. Они, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок, — говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области ликвидировали лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Вусатюка. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

До этого появилась информация, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.

Харьковская область
ВСУ
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.