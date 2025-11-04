ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему

ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему Украинские резервы для переброски к Хатнему попали под удар у Зеленого Гая

Резервы Вооруженных сил Украины, которые должны были быть переброшены к Хатнему, попали под удар в районе Зеленого Гая в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, силы противника были уничтожены после прилета беспилотного летательного аппарата «Герань-2».

На Харьковском направлении ударом БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт временной дислокации резервов 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай. Они, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок, — говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области ликвидировали лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Вусатюка. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

До этого появилась информация, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.