31 октября 2025 в 13:30

В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова

Генконсульство РФ: следствие по делу о пропаже пловца Свечникова продолжается

Турция. Стамбул. Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Турция. Стамбул. Сотрудники береговой полиции Турции во время поисков пропавшего российского пловца Николая Свечникова Фото: ERDEM SAHIN/EPA

Активные поиски пловца Николая Свечникова прекращены, сообщила ТАСС пресс-служба Генконсульства РФ в Стамбуле. При этом там отметили, что следствие по делу о пропаже россиянина тем временем продолжается.

В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что существенных улик, которые указывали бы на гибель пловца, не обнаружено. Турецкие компетентные органы сообщат об итогах расследования, указали в Генконсульстве.

Ранее мать пропавшего спортсмена Галина Свечникова заявила, что ее сын может быть жив. Она считает, что пловец, возможно, прямо сейчас находится в бессознательном состоянии или потерял память. Женщина добавила, что в Стамбуле у него есть родственница, которая сейчас помогает в поисках, однако мужчина не знал о ее существовании.

До этого мать Свечникова рассказала о планах встретиться с человеком, который видел ее сына в последний раз. По ее словам, этот свидетель пытался предостеречь Николая во время заплыва, однако спортсмен не послушал его.

Россия
Турция
пловцы
пропажи
поиски
генконсульства
