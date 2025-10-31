В Стамбуле прекратили активные поиски пловца Свечникова

Активные поиски пловца Николая Свечникова прекращены, сообщила ТАСС пресс-служба Генконсульства РФ в Стамбуле. При этом там отметили, что следствие по делу о пропаже россиянина тем временем продолжается.

В настоящее время активная фаза поисково-спасательной операции прекращена, однако следствие по делу еще продолжается, — говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что существенных улик, которые указывали бы на гибель пловца, не обнаружено. Турецкие компетентные органы сообщат об итогах расследования, указали в Генконсульстве.

Ранее мать пропавшего спортсмена Галина Свечникова заявила, что ее сын может быть жив. Она считает, что пловец, возможно, прямо сейчас находится в бессознательном состоянии или потерял память. Женщина добавила, что в Стамбуле у него есть родственница, которая сейчас помогает в поисках, однако мужчина не знал о ее существовании.

До этого мать Свечникова рассказала о планах встретиться с человеком, который видел ее сына в последний раз. По ее словам, этот свидетель пытался предостеречь Николая во время заплыва, однако спортсмен не послушал его.