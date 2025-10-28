Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:35

В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель

Мать Свечникова заявила о встрече с человеком, который последним видел ее сына

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Мать пропавшего пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что встретится в Турции с человеком, который в последний раз видел ее сына. По ее словам, этот свидетель сказал спортсмену во время заплыва, что тот плывет не туда. Свечников не послушался его и сделал по-своему.

Сегодня обратимся к турецкому свидетелю, он его видел последним. Возможно, он с нами встретится, — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что Галина Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру РФ. Женщина попросила усилить поиски сына.

До этого Свечникова рассказала, что организаторы заплыва в Стамбуле до сих пор не предоставили никаких видеозаписей с соревнования. Она отметила, что от семьи россиянина могут что-то скрывать, так как на месте заплыва велась съемка. Мать пропавшего уже вылетела в Турцию, чтобы продолжить поиски самостоятельно.

Галина напомнила, что, по словам очевидцев, Свечникова в последний раз видели в 500 метрах от старта, около одного из мостов в Стамбуле. Наряду с этим она отмечала, что семья не получает информации о ходе поисков сына.

