Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:32

Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына

Мать Свечникова заявила, что семье не предоставили видеозаписи с заплыва

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Организаторы заплыва в Стамбуле до сих пор не предоставили никаких видеозаписей с соревнования, заявила РИА Новости мать пропавшего пловца Николая Свечникова Галина. Она отметила, что от семьи россиянина могут что-то скрывать, так как на месте заплыва велась съемка.

Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает, — сказала женщина.

Галина напомнила, что, по словам очевидцев, Свечникова в последний раз видели в 500 метрах от старта, около одного из мостов в Стамбуле. Женщина добавила, что нужно изучить записи видеокамер в этом месте.

Ранее мать Свечникова рассказала, что их семья не получает информацию о ходе поисков сына. Она поделилась своим беспокойством из-за неопределенности и частых изменений погодных условий в Турции.

Свечников исчез во время заплыва «Босфор-2025», который состоялся в конце августа. По имеющимся данным, спортсмен стартовал одним из первых, однако вскоре его перестали замечать среди участников. В этом заплыве на дистанцию 6,5 километра приняло участие около 3 тыс. человек.

Россия
пловцы
пропавшие
поиски
видеозаписи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.