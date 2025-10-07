Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына Мать Свечникова заявила, что семье не предоставили видеозаписи с заплыва

Организаторы заплыва в Стамбуле до сих пор не предоставили никаких видеозаписей с соревнования, заявила РИА Новости мать пропавшего пловца Николая Свечникова Галина. Она отметила, что от семьи россиянина могут что-то скрывать, так как на месте заплыва велась съемка.

Записей заплыва у нас все так же нет по сегодняшнее число, и это пугает, — сказала женщина.

Галина напомнила, что, по словам очевидцев, Свечникова в последний раз видели в 500 метрах от старта, около одного из мостов в Стамбуле. Женщина добавила, что нужно изучить записи видеокамер в этом месте.

Ранее мать Свечникова рассказала, что их семья не получает информацию о ходе поисков сына. Она поделилась своим беспокойством из-за неопределенности и частых изменений погодных условий в Турции.

Свечников исчез во время заплыва «Босфор-2025», который состоялся в конце августа. По имеющимся данным, спортсмен стартовал одним из первых, однако вскоре его перестали замечать среди участников. В этом заплыве на дистанцию 6,5 километра приняло участие около 3 тыс. человек.