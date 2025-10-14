Мать пропавшего в Турции пловца обратилась в Генпрокуратуру РФ

Галина Свечникова, мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова, обратилась в Генеральную прокуратуру РФ, передает ТАСС. В материале говорится, что женщина попросила усилить поиски сына.

Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски, — сказала собеседница агентства.

Ранее женщина рассказала, что организаторы заплыва в Стамбуле до сих пор не предоставили никаких видеозаписей с соревнования. Она отметила, что от семьи россиянина могут что-то скрывать, так как на месте заплыва велась съемка. Мать пропавшего уже вылетела в Турцию, чтобы продолжить поиски самостоятельно.

Галина напомнила, что, по словам очевидцев, Свечникова в последний раз видели в 500 метрах от старта, около одного из мостов в Стамбуле. Наряду с этим она отмечала, что семья не получает информации о ходе поисков сына. Женщина поделилась своим беспокойством из-за неопределенности и частых изменений погодных условий в Турции.

Свечников исчез во время заплыва «Босфор-2025», который состоялся в конце августа. По имеющейся информации, россиянин стартовал одним из первых, однако вскоре его перестали замечать среди участников. В этом заплыве на дистанцию 6,5 километра приняли участие около 3 тыс. человек.