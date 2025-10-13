Мать пловца Свечникова заявила о решительных действиях для поиска сына Мать Свечникова заявила, что сама отправится в Турцию на поиски сына

Мать пропавшего пловца Николая Свечникова Галина заявила РИА Новости, что сама отправится в Турцию, чтобы найти сына. Она добавила, что сначала поедет в МИД РФ, чтобы уточнить, какие действия уже предпринимаются в рамках поисковой операции.

Планируем самостоятельно отправиться в Турцию, — сказала Галина.

Ранее женщина рассказала, что организаторы заплыва в Стамбуле до сих пор не предоставили никаких видеозаписей с соревнования. Она отметила, что от семьи россиянина могут что-то скрывать, так как на месте заплыва велась съемка.

Галина напомнила, что, по словам очевидцев, Свечникова в последний раз видели в 500 метрах от старта, около одного из мостов в Стамбуле. Наряду с этим она отмечала, что семья не получает информацию о ходе поисков сына. Женщина поделилась своим беспокойством из-за неопределенности и частых изменений погодных условий в Турции.

Свечников исчез во время заплыва «Босфор-2025», который состоялся в конце августа. По имеющейся информации, россиянин стартовал одним из первых, однако вскоре его перестали замечать среди участников. В этом заплыве на дистанцию 6,5 километра приняли участие около 3 тыс. человек.