Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 10:10

Появились кадры перестрелки в Турции, где пострадала туристка из России

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео перестрелки, в ходе которой пострадала российская туристка. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, видно, как двое мужчин едут на мотоцикле, один из них держит в руках оружие.

В этот момент по тротуару шли российские туристки. Они заметили перестрелку и попытались спрятаться за припаркованным белым автомобилем. Стрельба произошла в туристическом районе города Манавгат.

Преступники расстреляли мужчин, которые сидели около магазина. Женщина получила огнестрельное ранение ноги. Ее госпитализировали в больницу.

Позднее задержали восемь человек, пытавшихся выехать за пределы страны по фальшивым документам. Причиной перестрелки стала давняя вражда, обострившаяся после недавней вооруженной драки между двумя семьями. Сообщается, что они конфликтовали из-за земельного участка. Во время обысков изъяли два пистолета, 13 патронов, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронированный автомобиль.

До этого в махачкалинском торговом центре «Этажи» произошла перестрелка. В региональном МВД сообщили, что мужчина открыл стрельбу из-за «излишне заинтересованного взгляда» на его супругу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Турция
перестрелки
туристы
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.