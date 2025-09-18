Появились кадры перестрелки в Турции, где пострадала туристка из России

В Сети появилось видео перестрелки, в ходе которой пострадала российская туристка. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, видно, как двое мужчин едут на мотоцикле, один из них держит в руках оружие.

В этот момент по тротуару шли российские туристки. Они заметили перестрелку и попытались спрятаться за припаркованным белым автомобилем. Стрельба произошла в туристическом районе города Манавгат.

Преступники расстреляли мужчин, которые сидели около магазина. Женщина получила огнестрельное ранение ноги. Ее госпитализировали в больницу.

Позднее задержали восемь человек, пытавшихся выехать за пределы страны по фальшивым документам. Причиной перестрелки стала давняя вражда, обострившаяся после недавней вооруженной драки между двумя семьями. Сообщается, что они конфликтовали из-за земельного участка. Во время обысков изъяли два пистолета, 13 патронов, 15 граммов марихуаны, четыре грамма кокаина, мотоцикл и бронированный автомобиль.

До этого в махачкалинском торговом центре «Этажи» произошла перестрелка. В региональном МВД сообщили, что мужчина открыл стрельбу из-за «излишне заинтересованного взгляда» на его супругу.

