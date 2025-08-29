Перестрелка произошла в торговом центре Махачкалы

В пятницу, 29 августа, в махачкалинском торговом центре «Этажи» произошла перестрелка, сообщили ТАСС в городской администрации. Отмечается, что сведения о пострадавших пока уточняются.

Как добавило РИА Новости, конфликт мог произойти после ссоры двух молодых человек. По данным агентства, посетители торгового центра в момент происшествия разбежались. В МВД региона более подробно сообщили о причине конфликта — агрессор открыл стрельбу из-за «излишне заинтересованного взгляда» на его жену.

Ранее в Карачаево-Черкесии бытовой конфликт между местными жителями завершился двойным убийством. По данным следователей, инцидент со стрельбой произошел в ауле Верхняя Теберда. На место происшествия незамедлительно выехали представители правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, часть из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.