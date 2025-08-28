День знаний — 2025
28 августа 2025 в 21:19

Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Карачаево-Черкесии

СКР: двух человек застрелили в ходе массовой драки в Карачаево-Черкесии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Карачаево-Черкесии бытовой конфликт между местными жителями завершился двойным убийством, сообщила «ВКонтакте» официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Карина Бекижева. По ее данным, инцидент со стрельбой произошел в ауле Верхняя Теберда. На место происшествия незамедлительно выехали следователи.

27 августа 2025 года в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района произошел конфликт между двумя группами местных жителей. В результате конфликта двое его участников получили огнестрельные ранения, от которых скончались, заявила Бекижева.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконное обращение с оружием». Правоохранители проводят оперативные мероприятия с целью установить всех причастных к совершению преступления. В рамках доследственной проверки был осмотрен участок и изъяты вещественные доказательства, среди которых фигурирует огнестрельное оружие, боеприпасы и иные значимые предметы.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

Карачаево-Черкесия
стрельба
жертвы
Следком
