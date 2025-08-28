Массовая драка со стрельбой обернулась жертвами в Карачаево-Черкесии СКР: двух человек застрелили в ходе массовой драки в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии бытовой конфликт между местными жителями завершился двойным убийством, сообщила «ВКонтакте» официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Карина Бекижева. По ее данным, инцидент со стрельбой произошел в ауле Верхняя Теберда. На место происшествия незамедлительно выехали следователи.

27 августа 2025 года в ауле Верхняя Теберда Карачаевского района произошел конфликт между двумя группами местных жителей. В результате конфликта двое его участников получили огнестрельные ранения, от которых скончались, — заявила Бекижева.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Незаконное обращение с оружием». Правоохранители проводят оперативные мероприятия с целью установить всех причастных к совершению преступления. В рамках доследственной проверки был осмотрен участок и изъяты вещественные доказательства, среди которых фигурирует огнестрельное оружие, боеприпасы и иные значимые предметы.

