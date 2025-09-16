Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Приготовить суп харчо с говядиной и рисом по классическому рецепту не так-то просто. Чтобы все сделать в нужной последовательности и не забыть все положенные специи, составили для вас пошаговый рецепт.

Ингредиенты:

говядина на косточке — 1 кг;

вода — 2,5 л;

длиннозерный рис — 120 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

репчатый лук — 4 шт.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

корень петрушки — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

кориандр — 1/2 ч. л.;

зира — 1/2 ч. л.;

свежевыжатый гранатовый сок — 1/2 ст.;

свежая кинза и базилик — 50 г;

жгучий перец — 1 стручок;

чеснок — 5 долек;

соль, черный перец — по вкусу.

Говядину отварить до готовности, обязательно снимая пену. Бульон процедить через марлю, мясо срезать с кости, разделать на порции. В горячий бульон засыпать промытый рис и посолить. Когда закипит, вернуть в кастрюлю мясо. Через четверть часа положить томатную пасту.

Параллельно пассеровать репчатый лук в масле до прозрачности, добавить муку, обжаривать, пока смесь не зарумянится. Корень петрушки мелко потереть, вместе с луковой зажаркой, лаврушкой и черным перцем положить в суп,

Через 5 минут в кастрюлю добавить дробленые орехи, гранатовый сок, растертые в ступке кориандр и зиру. Затем в кипящий суп положить измельченную зелень, жгучий перец и чеснок. Довести до кипения, выключить огонь и оставить на горячей конфорке на четверть часа, чтобы харчо «дошло».

