Посол Индии в России высказался о Путине Посол Индии в России Кумар заявил, что Путин и Моди очень искренние люди

Посол Индии в России Винай Кумар назвал российского президента Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендру Моди искренними людьми. Об этом дипломат сообщил в ходе шоу Рика Санчеса на RT, добавив, что лидеры двух стран регулярно общаются по телефону и неоднократно встречались.

Они оба (Путин и Моди. — NEWS.ru) очень искренние люди, — заявил Кумар.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и Моди. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву.

По сведениям Кремля, Си Цзиньпин высказался в пользу долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Лукашенко высоко оценил усилия по выходу на мирное урегулирование конфликта. Моди подтвердил последовательную позицию Индии в пользу политико‑дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины.