Сладкий перец, запеченный с начинкой в духовке — готовим нарядный ужин

Сегодня предлагаем приготовить сладкий перец с начинкой, но не в кастрюле, а в духовке — так это блюдо приобретет более яркий вкус.
Ингредиенты:
- сладкий перец — 5 шт.;
- куриное филе — 500 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- чеснок — 5 долек;
- шампиньоны — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- масло сливочное — 50 г;
- твердый сыр — 50 г;
- свежий базилик — 2 веточки;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, перец, приправы — по вкусу.
Лук мелко порезать и обжарить до прозрачности в сотейнике на сливочном масле. Добавить измельченный чеснок и обжаривать пять минут, постоянно помешивая. Затем выложить в сотейник мелко порезанное куриное филе, тщательно перемешать и жарить до золотистой корочки. После этого добавить в смесь мелко порезанные шампиньоны, базилик, соль, перец и специи. Перемешать и тушить под крышкой семь минут.
Болгарский перец разрезать пополам, удалить семена, не трогая плодоножку. Выложить половинки перцев на противень, наполнить начинкой из курицы, грибов и лука. Сверху каждую заготовку накрыть кружком помидора и дополнить тертым сыром, смешанным с майонезом.
Запекать в духовке около 30–40 минут на среднем огне. За пять минут до окончания приготовления посыпать блюдо тертым сыром.
