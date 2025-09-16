Сладкий перец, запеченный с начинкой в духовке — готовим нарядный ужин

Сегодня предлагаем приготовить сладкий перец с начинкой, но не в кастрюле, а в духовке — так это блюдо приобретет более яркий вкус.

Ингредиенты:

сладкий перец — 5 шт.;

куриное филе — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 5 долек;

шампиньоны — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

масло сливочное — 50 г;

твердый сыр — 50 г;

свежий базилик — 2 веточки;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец, приправы — по вкусу.

Лук мелко порезать и обжарить до прозрачности в сотейнике на сливочном масле. Добавить измельченный чеснок и обжаривать пять минут, постоянно помешивая. Затем выложить в сотейник мелко порезанное куриное филе, тщательно перемешать и жарить до золотистой корочки. После этого добавить в смесь мелко порезанные шампиньоны, базилик, соль, перец и специи. Перемешать и тушить под крышкой семь минут.

Болгарский перец разрезать пополам, удалить семена, не трогая плодоножку. Выложить половинки перцев на противень, наполнить начинкой из курицы, грибов и лука. Сверху каждую заготовку накрыть кружком помидора и дополнить тертым сыром, смешанным с майонезом.

Запекать в духовке около 30–40 минут на среднем огне. За пять минут до окончания приготовления посыпать блюдо тертым сыром.

