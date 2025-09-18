НАТО развернула военные маневры у границ России В Эстонии начались военные учения с задействованием сил НАТО

Учения Pikne, или «Молния», с участием военных из стран НАТО стартуют в Эстонии, передает ERR со ссылкой на Силы обороны республики. Сообщается, что маневры продлятся порядка двух недель.

В армии отметили, что маневры направлены на отработку оборонительных задач. В учениях будут задействованы порядка трех тысяч военных из США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.

Основные учения пройдут на севере, западе и востоке Эстонии. В ходе маневров подразделения Альянса проверят готовность к оперативной переброске войск в район возможного обострения конфликта и совместным действиям по отражению атак.

Ранее в Киргизии на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» стартовали командно-штабные учения стран ОДКБ «Рубеж-2025». В маневрах участвуют около 1,2 тысячи военных из России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии, а также привлечено порядка 500 единиц техники. Учения продлятся с 17 по 20 сентября. По словам замминистра обороны Киргизии Эрлиса Тердикбаева, их цель — защита суверенитета стран ОДКБ.