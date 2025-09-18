Доллар оставит рубль далеко позади? Курсы 18 сентября, что с евро и юанем

Эксперты оценили, что будет с рублем в ближайшей перспективе. Правда ли доллар оставит рубль далеко позади, каковы курсы валют сегодня, 18 сентября, что с долларом, евро и юанем?
Каков курс доллара сегодня, 18 сентября
Центральный банк России установил официальный курс доллара на четверг, 18 сентября, на уровне 82,9987 рубля. Валюта подорожала на 16,28 копейки на фоне прежнего курса — 82,8359 рубля.
На международном валютном рынке Forex доллар продается за 82,91 рубля, демонстрируя падение в размере 1,0855 (1,29%) на 11:50 мск, следует из данных сайта Investing.com.
Что с евро и юанем в четверг, 18 сентября
Центробанк зафиксировал евро на уровне 98,2994 рубля, по данным на четверг, 18 сентября. Валюта прибавила 40,91 копейки при прежнем курсе 97,8903 рубля. На Forex евро торгуется в районе 98,243 рубля, теряя 0,964 (0,97%) на 11:55 мск.
Актуальный курс юаня на сегодня, 18 сентября, — 11,6623 рубля. Днем ранее валюта стоила 11,6052 рубля. Таким образом, «китаец» подорожал на 5,71 копейки. На международном валютном рынке юань уходит за 11,6671 рубля, демонстрируя падение в размере 0,1204 (1,02%) на 11:55 мск.
Правда ли доллар оставит рубль далеко позади, прогнозы
Резкое укрепление рубля на валютном рынке завершилось, считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, пара CNY/RUB возобновила подъем, отойдя от отметки 11,5 рубля.
«От быстрого возврата к недавним уровням (около 12 рублей) ее удерживает рост сырьевых товаров, в том числе цен на нефть. В мире продолжается постепенное снижение индекса доллара (DXY). Он приближается к минимальным значениям за 3,5 года, что оказывает поддержку ценам всех сырьевых товаров», — отметил аналитик.
Давление на курс рубля может усиливаться на фоне нарушения баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением под воздействием внешнеторгового фактора, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Экспортную выручку, как и ранее, ограничивают подешевевшая нефть, санкции и геополитика.
По мнению Михаила Зельцера из «БКС Мир инвестиций», среднесрочно доллар может вырасти до 85–90 рублей, курс евро — подняться к 100 рублям, а юаня — выше 12 рублей.
Как лучше хранить накопления
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Эльмира Асяева посоветовала россиянам рассматривать доллар лишь для диверсификации незначительной части своих сбережений. По мнению эксперта, оптимальная доля долларовых активов в личном портфеле не должна превышать 5%.
Асяева рекомендует придерживаться консервативной стратегии в текущих геополитических условиях. Она подчеркивает, что основную часть средств (70–80%) целесообразно размещать в рублевых инструментах, таких как депозиты и облигации федерального займа.
Что касается валютной составляющей, то около 15% сбережений можно держать в денежных единицах дружественных стран. На долю классических резервных валют, к которым относятся евро и доллар США, должно приходиться не более 5% от общего объема накоплений.
