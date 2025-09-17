Девальвация рубля неизбежна? Курсы валют 17 сентября: доллар, евро, юань

Эксперты оценили перспективы российской валюты. Действительно ли девальвация рубля неизбежна, каковы курсы валют сегодня, 17 сентября 2025 года, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 17 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара на среду, 17 сентября, на уровне 82,8359 рубля. Американская валюта потеряла 23,59 копейки в сравнении с прежним курсом — 83,0718 рубля. В предыдущий раз ниже 83 рублей доллар был неделю назад — 9 сентября.

На международном валютном рынке Forex доллар уходит за 83,4092 рубля, прибавляя 0,2137 (0,26%), на 12:06 мск, следует из данных сайта Investing.com.

Что с евро и юанем в среду, 17 сентября

Курс евро по ЦБ в среду, 17 сентября, составляет 97,8903 рубля. Ранее европейская валюта была зафиксирована регулятором на уровне 97,4502 рубля. Так, евро подорожал на 44,01 копейки. На Forex валюта продается за 98,458 рубля, теряя 0,262 (0,27%), на 12:26 мск.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актуальный курс юаня — 11,6052 рубля. Ранее Центробанк держал валюту на отметке 11,5949 рубля. Таким образом, юань прибавил 1,03 копейки. На международном валютном рынке «китаец» торгуется за 11,6624 рубля, демонстрируя падение в размере 0,0503 (0,43%), на 12:31 мск.

Правда ли девальвация рубля неизбежна, прогнозы

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ России возможна плавная девальвация рубля, но не его обвал, заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.

«Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля», — сказала Ермилова.

Ермилова посоветовала придерживаться финансовой стратегии и разложить сбережения в различные активы, начиная от вкладов с высокой ставкой и заканчивая ОФЗ. Но нужно постоянно следить за поступающей с внешних рынков информацией. Геополитика, цены на нефть и золото, санкции и отток капитала могут влиять на стоимость сбережений, заключила экономист.

По словам экономиста Евгения Когана, рубль укрепился — этому послужили сильный торговый баланс и налоговая поддержка. Он подчеркнул, что эффект от снижения ключевой ставки проявится позднее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Решение по ставке — это сигнал на будущее, и его эффект может проявиться позже. Я бы рекомендовал воздержаться от резких движений и спекулятивных сделок», — предупредил Коган.

Аналитики «Альфа-Инвестиций» назвали жесткую денежно-кредитную политику ключевой причиной значительного укрепления рубля с начала года.

«Шаг снижения ставки на прошедшем заседании ЦБ оказался меньше, чем рассчитывали некоторые участники рынка, поэтому теперь они пересматривают траекторию ставки и ждут более плавного снижения», — отметили эксперты.

Большинство факторов, по словам аналитиков, по-прежнему складываются в пользу ослабления рубля до конца года. По их прогнозу, курс юаня вернется выше 12 рублей, а доллара — выше 85 рублей к концу 2025-го.

Читайте также:

Ситуация в Сумской области утром 17 сентября: прорыв в Теткино, Abrams

Почему на самом деле разбился Ан-24 под Тындой? Подробности, отчет МАК

Погода в Москве в среду, 17 сентября: первый снег на подходе, скоро накроет