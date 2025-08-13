Экономист оценила риски обрушения рубля

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ России возможна плавная девальвация рубля, но не его обвал, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В.Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова. По ее словам, у Банка России достаточно инструментов для регулирования курса национальной валюты.

Важно не создавать панику безосновательными заявлениями о девальвации. Признаков обрушения нацвалюты не наблюдается. Вряд ли Банк России заинтересован в дестабилизации ситуации, напротив, он имеет достаточное количество инструментария для регулирования курса рубля, – объяснила экономист.

Ермилова советует придерживаться финансовой стратегии и разложить сбережения в различные активы, начиная от вкладов с высокой ставкой и заканчивая ОФЗ. Но нужно постоянно следить за поступающей с внешних рынков информацией. Геополитика, цены на нефть и золото, санкции и отток капитала могут влиять на стоимость сбережений, заключила экономист.

Ранее эксперт банковской сферы Андрей Бархота спрогнозировал неизбежное снижение курса рубля до уровня 85–95 за доллар США летом текущего года. Он посчитал, что такая динамика будет наблюдаться вне зависимости от внешнеполитической ситуации.