ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в курском приграничье и наступают в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 17 сентября 2025 года, правда ли диверсантов ВСУ разметали на куски при попытке прорыва в Теткино, где сожгли еще один танк Abrams?

Ситуация в Сумской области утром 17 сентября

На всем участке фронта в Сумской области продолжаются встречные бои: ВСУ активизировались в районе Садков и усилили давление на фланги наступающей группировки ВС РФ; авиация ВКС РФ, расчеты БПЛА и артиллерии наносят удары по выявленным целям и логистическим узлам, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«За сутки ВС РФ отражено две контратаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков. В ходе отражения уничтожен БТР М113. В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра ССО Украины. Потери группы составили до 60% убитыми и ранеными. Утраты позиций не допущено», — уточнил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ продолжают атаковать в районе Юнаковки, Кондратовки, Андреевки, Варачино и Алексеевки.

Военкор Евгений Поддубный сообщил об ударе по топливной станции ВСУ близ населенного пункта Надъярное на Сумском направлении.

«Несмотря на активное противодействие систем РЭБ, наши дроноводы поразили газораспределительную станцию ВСУ, обеспечивающую прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских формирований», — отметил журналист.

Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал кадры удара российского дрона по американскому танку М1А1 Abrams в Сумской области. Источник предположил, что техника принадлежала 47-й бригаде ВСУ.

По данным «Северного ветра», за сутки на Теткинском и Глушковском участках ВСУ не предпринимали активных действий. При этом в Минобороны РФ сообщили, что российские мотострелки обнаружили и уничтожили украинских диверсантов, которые приближались к границе Курской области в районе Теткино.

«Противник все еще пытается подобраться к российской территории, но безрезультатно: наша разведка фиксирует любое его передвижение, а командный наблюдательный пункт батальона сразу же передает координаты целей расчетам. Боевиков отправляют в мясные штурмы. В каждом таком накате полно наемников, которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли», — говорится в сообщении пресс-службы МО.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Потери ВСУ на Сумском направлении за сутки перевалили за 100 человек личного состава. Также в «активе» ВС РФ: боевые машины, самоходная артиллерийская установка, гаубица, миномет, автомобильная техника и другие вооружения наряду с девятью ликвидированными пунктами управления БПЛА и пятью складами материальных средств ВСУ, пишет «Северный ветер».

