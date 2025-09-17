Разнесли энергетику ВСУ и БПЛА на взлете: удары по Украине 17 сентября

ВС РФ перехватили на взлете атакующие дальние беспилотники ВСУ. Где это произошло, как били по целям на Украине в ночь на 17 сентября, где наступил блэкаут?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 17 сентября

Воздушные силы ВСУ сообщили о массированных ударах армии России по целям на Украине. В ночь на 17 сентября было запущено 172 ударных БПЛА типа «Герань-2» и беспилотников других типов, а также крылатая ракета и баллистическая ракета «Искандер-М».

ВСУ подтверждают попадания ракет и 36 ударных БПЛА в 13 районах, не сообщая о последствиях.

Telegram-канал «Донбасский партизан» указывает, что удары наносились по объектам, связанным с логистикой, воздушной мобильностью и энергоснабжением ВСУ в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как накрыли дальние беспилотники ВСУ «Искандером»

«Донбасский партизан» сообщил об успешном применении «Искандер-М»: около 21:10 ракета с кассетной боевой частью накрыла отряд беспилотной авиации ВСУ, который готовился запускать дальние БПЛА по России.

Удар был нанесен по выявленному полевому району между населенными пунктами Дружковка и Краматорск на неподконтрольной России территории Донбасса.

«На месте удара разворачивались технические средства запуска и связи UJ-22, Shark в модификации Long Range, а также, вероятно, RAM II с внешним запуском. Удар был нанесен в момент технической подготовки к запуску БПЛА», — пишет «Донбасский партизан».

В результате были уничтожены до трех пусковых установок, антенные системы управления, не менее 10 дальних ударных БПЛА и не менее 10 украинских военнослужащих.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны РФ не комментировало эту информацию. При этом в ночь на 17 сентября, по данным МО РФ, регионы России атаковали только восемь украинских дальних БПЛА.

Что известно об ударах «Гераней» в Смеле, какой завод уничтожили

ВС РФ запустили массированную атаку БПЛА по целям в городе Смеле в Черкасской области. Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по территории радиоэлектронного завода «Оризон», связанного с производством компонентов для БПЛА и систем наведения ВСУ.

Telegram-канал «Южный фронт» отмечает, что после удара по Крюковскому мосту в Кременчуге Смела стала важным узлом логистики ВСУ — из города идут дороги как на Кременчуг, так и на Черкассы и Киев.

По данным «Донбасского партизана», массированный удар в Смеле нанес критический урон системе распределения электроэнергии в Шевченковском районе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары «Гераней» на Украине 17 сентября

По данным LOSTARMOUR, в Харьковской области ВС РФ наносили удары в окрестностях Харькова и районах Балаклеи и Лозовой.

«[Поражена] электроподстанция 110/35/10 кВ в городе Балаклее, на местах прилетов масштабные пожары, массовые отключения и перебои с электричеством, частичный транспортный коллапс ж/д сообщения, в результате для компенсации выведены резервные тепловозы», — пишет Telegram-канал «Сварщики».

МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Черниговской области взрывы были слышны в окрестностях Нежина.

В Полтавской области под удар «Гераней» попали окрестности Полтавы и окрестности Миргорода.

«Донбасский партизан» пишет, что под Полтавой был поражен участок временного размещения вертолетов ВСУ, по крайней мере один вертолет получил повреждения. Под Миргородом поражен аэродром, где базируется 83-я бригада тактической авиации ВСУ. Об уничтожении самолетов не сообщается, поражена инфраструктура аэродрома.

В Кропивницком (Кировограде) удар семи БПЛА пришелся по тяговой подстанции «Мажаровое» (Знаменская дирекция электроснабжения) Украинских железных дорог. Еще пять БПЛА поразили тяговую трансформаторную подстанцию «Фундуклеевка» под Александровкой.

«Укрзализница» (Украинские ж/д) подтвердили, что после ударов задерживаются поезда на Одесском и Днепровском направлениях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

