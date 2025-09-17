Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:34

Появилась информация об ударах по важному украинскому заводу «Оризон»

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по территории украинского завода «Оризон»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Черкасской области удары пришлись по району завода «Оризон» в городе Смеле, после чего зафиксированы отключения электроэнергии и сбои в работе железнодорожного узла, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что предприятие связано с производством комплектующих для беспилотников и систем наведения. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Черкасская область (Смела) — массированные прилеты по территории радиоэлектронного завода «Оризон», связанного с производством компонентов для БПЛА и систем наведения. Зафиксированы отключения электроэнергии и сбои работы железнодорожного узла, — говорится в сообщении.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что Вооруженные силы России начали наносить удары по украинским войскам в районе Изюма Харьковской области. По его данным, атаки проводят операторы БПЛА, которые контролируют передвижение и логистику противника как в самом Изюме, так и в его окрестностях.

Кроме того, военный эксперт и редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что массированные удары ВС РФ дронами и высокоточным оружием демонстрируют превосходство России, опровергая пропаганду Киева. Он отметил, что признание результативности этих ударов необходимо украинской стороне для обоснования запросов западной помощи.

