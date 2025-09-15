Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 11:40

Армия России начала бить по украинским войскам в Изюме

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России начали бить по группировке украинской армии в Изюме Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, удары наносят операторы беспилотных летательных аппаратов. Российские БПЛА контролируют логистику противника как в самом Изюме, так и в окрестностях города.

Наши дроноводы начали атаковать украинских военнослужащих в Изюме, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины понесла огромные потери в Волчанске на Харьковском направлении. Подразделение удерживало позиции на территории элеватора.

Вместе с этим российские войска вошли и закрепились на восточной окраине Константиновки. Как уточнил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, задачу выполнили штурмовые группы ВС РФ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Кроме того, российские войска начали замыкать в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы продолжают продвигаться в направлении Днепропетровска и Красного Лимана.

ВС РФ
ВСУ
СВО
Харьковская область
Украина
БПЛА
беспилотники
