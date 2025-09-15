В Волчанске на Харьковском направлении огромные потери понесла 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Подразделение удерживало позиции на территории элеватора.

Вчера в результате авиаударов по пунктам дислокации бригады уничтожено до взвода личного состава 42-го отдельного мотопехотного батальона, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяют тактику тотального минирования на освобожденных территориях. Как рассказал сапер 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Блага, об этом свидетельствуют находки его коллег в селе Сосновка Днепропетровской области.

До этого стало известно, что в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы. Захваченные в плен украинцы были отконвоированы в тыл.