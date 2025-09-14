Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 14:06

Пушилин заявил о замыкании кольца вокруг важной агломерации

Пушилин: ВС России замыкают в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ замыкают в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В беседе с журналистом ВГТРК Андреем Руденко он подчеркнул, что российские бойцы продолжают продвигаться в направлении Днепропетровска и Красного Лимана. Запись разговора опубликована в Telegram-канале Руденко. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Там быстро, молниеносно не получится, но тем не менее, кроме городских боев, мы видим постепенный охват, причем Красноармейско-Дмитровской агломерации, — сказал Пушилин.

Тем временем стало известно, что штурмовые группы ВС РФ находятся в городе Купянске Харьковской области и ведут активные действия по вытеснению украинских подразделений. Как сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, боевые задачи выполняются в соответствии с планом операции.

До этого ВС РФ нанесли удары по пунктам управления, площадкам запуска и местам хранения беспилотников ВСУ. Операции выполнили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Денис Пушилин
ДНР
Минобороны РФ
ВС РФ
