Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 09:11

Власти остановили движение по дамбе ГЭС в центральной части Украины

В Черкасской области Украины прекращено движение по дамбе Каневской ГЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Черкасской области Украины прекращено движение по дамбе Каневской гидроэлектростанции, заявил в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Игорь Табурец. Он также сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры на территории региона.

В настоящее время перекрыто движение по дамбе ГЭС, — говорится в сообщении.

Перед этим из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс — крупнейшей гидроэлектростанции на Украине. Она расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о критической ситуации на Днепровской гидроэлектростанции. По его словам, крупнейшая ГЭС страны получила существенные повреждения, а процесс восстановления ее нормального функционирования сталкивается с серьезными трудностями. Администрация Запорожской области, контролируемая Киевом, также констатировала катастрофическое состояние энергообъекта.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что масштабный удар по Днепрогэсу мог преследовать цель дезорганизовать работу украинского оборонно-промышленного комплекса. По его оценке, эти действия стали ответной мерой на атаки Вооруженных сил Украины по территориям российских регионов.

ГЭС
Черкасская область
Украина
энергетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выживший в Охотском море Пичугин совершил подлог при регистрации лодки
«Пытается ужалить»: мужчина пришел в ужас от превратившейся в змею супруги
Россиянам объяснили, как отстирать пятна крови на одежде
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала подробности о госпитализации матери
«Буду рад помочь»: Бояков высказался о патриотическом театре Прилепина
Раскрыта новая стратегия США по поставкам ракет Tomahawk Украине
Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров СНГ
Российские бойцы покарали расчет БПЛА за удары по белгородцам
Россиянам рассказали, кто чаще сталкивается с выгоранием на работе
Названы сроки наступления метеорологической зимы в Москве
Острая капуста по-азиатски для смелых гурманов
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
В Люберцах задержали киллера, расправившегося над директором лицея
Что означает SPF в креме и как его правильно использовать
«Подготовка к войне»: в США увидели необычную активность Европы
«Врачи делают все возможное»: окружение Федосеевой-Шукшиной о ее состоянии
Россиянам рассказали о пяти схемах обмана с доставкой еды
Пожар охватил несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии
8 рецептов квашеной капусты в банке: как квасить капусту, чтоб она хрустела
Следователи назвали основную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.