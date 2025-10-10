Власти остановили движение по дамбе ГЭС в центральной части Украины В Черкасской области Украины прекращено движение по дамбе Каневской ГЭС

В Черкасской области Украины прекращено движение по дамбе Каневской гидроэлектростанции, заявил в своем Telegram-канале руководитель областной администрации Игорь Табурец. Он также сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры на территории региона.

В настоящее время перекрыто движение по дамбе ГЭС, — говорится в сообщении.

Перед этим из-за взрывов было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс — крупнейшей гидроэлектростанции на Украине. Она расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о критической ситуации на Днепровской гидроэлектростанции. По его словам, крупнейшая ГЭС страны получила существенные повреждения, а процесс восстановления ее нормального функционирования сталкивается с серьезными трудностями. Администрация Запорожской области, контролируемая Киевом, также констатировала катастрофическое состояние энергообъекта.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что масштабный удар по Днепрогэсу мог преследовать цель дезорганизовать работу украинского оборонно-промышленного комплекса. По его оценке, эти действия стали ответной мерой на атаки Вооруженных сил Украины по территориям российских регионов.