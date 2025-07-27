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27 июля 2025 в 23:59

Раскрыто, как сотрудники ТЦК за копейки отбирают землю у украинцев

Жители Сумской и Черкасской областей жалуются на приказы ТЦК продавать землю

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей продавать земельные участки. Жителей возмущает, что это приходится делать по сниженным ценам, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

В случае отказа людям угрожают конфискацией земли. Кроме того, жителей ожидает принудительная мобилизация.

Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки, — заявил собеседник агентства.

По его словам, угрозы касаются даже тех, кто имеет хронические заболевания или официальные отсрочки от призыва. В Сумской области и до этого уже фиксировались случаи незаконного изъятия имущества под предлогом военной необходимости.

В Верховную раду ранее поступил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для сотрудников ТЦК за применение силы при мобилизации. Его автор депутат Алексей Гончаренко предложил также привлекать к ответственности работников скорой помощи за задержки при выезде на вызовы в территориальные центры комплектования.

ТЦК
Сумская область
Черкасская область
мобилизация
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