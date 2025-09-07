Кабмин Украины горит в центре Киева. Где еще были удары ВС РФ 7 сентября

Кабмин Украины горит в центре Киева. Где еще были удары ВС РФ 7 сентября

7 сентября под ракетный удар попало правительство Украины в центре Киева. Сколько БПЛА и ракет запустили по объектам на Украине, кто попал в здание кабмина на Майдане, что с мостами через Днепр?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 7 сентября

В ночь на 7 сентября армия России нанесла рекордный по масштабу удар по целям на Украине.

Воздушные силы ВСУ утверждают, что ночью было зафиксировано не менее 805 БПЛА, включая ударные и беспилотники-имитаторы. Кроме того, ВС РФ применили не менее восьми баллистических ракет типа «Искандер-М» и девять крылатых ракет различных типов.

Предыдущий рекорд был 9 июля, когда Россия запустила 728 беспилотников, отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кто попал в здание кабмина Украины в центре Киева

Утром СМИ облетели кадры с пожаром в здании кабинета министров Украины в центре Киева. Информацию подтвердил мэр города Виталий Кличко и украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По словам Кличко, возгорание «в правительственном здании» произошло «в результате сбития БПЛА». Нардеп Верховной рады Ярослав Железняк указал, что офис премьер-министра Украины (сейчас этот пост занимает Юлия Свириденко) и зал заседаний правительства. Позже Железняк поправился: «Ввел вас в заблуждение. Видно, что горят девятый и десятый этажи, на которых расположен минфин».

Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. К тушению привлекался вертолет.

Пожар в здании правительства Украины вызвал воодушевление в российском сегменте Telegram.

«Хороший намек на возможные последствия в результате несговорчивости по мирным предложениям России. В следующий раз это может произойти не ночью, а в рабочее время», — объявил военкор Андрей Руденко.

Однако в Сети усомнились в том, что это был удар ВС РФ: больше похоже на работу украинской ПВО. Россия по-прежнему избегает ударов по «центрам принятия решений» на Украине.

«Результативность удара — нулевая. Но зато какой психологический эффект: все забыли о массированном налете, обсуждают исключительно „попадание по кабмину“, — прокомментировал Telegram-канал „Донбасский партизан“.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по мосту в Кременчуге 7 сентября

Ночью 7 сентября ВС РФ поразили Крюковский мост в Кременчуге. Telegram-канал «Военная хроника» назвал это «самой необычной атакой по инфраструктуре Украины за последнее время».

«Мост связывает два берега Днепра: на правом расположена узловая железнодорожная станция и несколько заводов, включая сталелитейный и вагоностроительный, а на левом — Кременчугский НПЗ, который, судя по сообщениям, также попал под раздачу в ту же ночь. Поскольку мост используется для железнодорожных и автомобильных перевозок, его уничтожение нарушает цепочки поставок для военных и гражданских нужд. В случае обрушения моста это могло бы привести к дефициту ресурсов на определенных направлениях. Однако этого не произошло. Для достижения этой цели необходим массированный и скоординированный удар с применением более мощных средств поражения», — утверждает «Военная хроника».

«Донбасский партизан» опровергает сообщения о том, что удар был якобы нанесен одним БПЛА.

«12 ударных БПЛА „Герань-2“ поразили ключевые узлы мостовой переправы», — подчеркнул Telegram-канал.

Сообщается, что на мосту разрушено дорожное полотно; повреждены фермы моста, разводной механизм моста и его система электропитания, а также контактная сеть ж/д пути. На данный момент движение по Крюковскому мосту прекращено, зафиксированы массовые отключения электроснабжения в Кременчуге.

Еще 17 БПЛА нанесли удары по объектам транспортной и ремонтной инфраструктуры Кременчуга, в том числе локомотивному депо на ул. Театральной. Спутниковая система слежения за пожарами FIRMS фиксирует мощные возгорания в районе Кременчугского завода дорожных машин, ж/д станции и сортировочного парка, Кременчугского автосборочного завода и электрических подстанций 154 кВ и 37 кВ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие еще цели были поражены на Украине в ночь на 7 сентября

«Донбасский партизан» также сообщает, что «Герани» поразили Запорожский абразивный комбинат и склад боеприпасов 158-й бригады ВСУ в Хоружевке Сумской области

LOSTARMOUR сообщает, что взрывы ночью на Украине фиксировались в Запорожье, Николаеве, Сумах, Ромнах и Шостке в Сумской области, Днепропетровске и Новомосковске, Богодухове, Златополе и Балаклее в Харьковской области, а также в окрестностях Черкасс и Одессы.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

