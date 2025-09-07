Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025

Мощные взрывы прогремели в Запорожье

Рогов: в Запорожье прогремело около 10 взрывов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошло около десяти взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. На территории населенного пункта работала украинская ПВО. В Минобороны РФ информацию пока не комментировали.

Прозвучало не менее 10 взрывов. По предварительным данным, семь из них — это прилеты по двум целям, еще три взрыва — работа ПВО ВСУ. Предварительно, нанесены удары по военным объектам города, которые ВСУ скрывают на производственных площадках заводов, — написал Рогов.

До этого ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью беспилотников. Удар был нанесен по крыше корпуса Г.

После в пресс-службе атомной станции сообщили, что после атаки украинских беспилотников на Запорожской АЭС сохраняется нормальная радиационная обстановка. Пределы безопасной эксплуатации станции не нарушены, ее работа продолжается в штатном режиме.

