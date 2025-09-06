Армия России продолжает наступать на всех направлениях спецоперации, сообщают военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября, где британские наемники разлетелись на куски, каких успехов добились ВС РФ?

Какова ситуация на фронтах СВО вечером 6 сентября

По информации проекта WarGonzo, на Запорожском направлении ВС РФ наступают в Приморском и на южной окраине Степногорска.

«Донецкий фронт. На Южнодонецком направлении идут бои в районе Январского, Вороного, Новоселовки. Поступают сообщения о тактических успехах ВС РФ в селе Хорошее и о столкновениях в восточной части Сосновки», — говорится в публикации.

По информации авторов канала, на Покровском направлении продолжаются бои за Молодецкое, ВС РФ продвигаются в районе Удачного и Мирнограда; идут столкновения в районе Красного Лимана и на Добропольском участке в направлении Софиевки и Владимировки. Кроме того, ВС РФ продвигаются к селу Новое Шахово, в Никаноровке и восточнее Вольного.

«На Константиновском направлении идут бои в районе Щербиновки и Катериновки, ВСУ контратакуют. Минобороны РФ сообщило об освобождении Фёдоровки и Марково выше Часова Яра, что становится прямой угрозой гарнизонам противника в Новомарковом и Майском», — пишет WarGonzo.

На Краснолиманском направлении ВС РФ увеличивают зону своего контроля в районе села Дерилово, продвигаются у Колодезей, в районе Шандриголово и Мирного. На Северском направлении российская армия продвигается к Дроновке, а также на западных окраинах Серебрянки.

«Харьковский фронт. На Купянском участке сообщается о тактических успехах войск РФ в Голубовке и Кондрашовке. Продолжаются столкновения в районе Соболевки. В Купянске войска РФ наступают вглубь города — фиксируется продвижение в частном секторе северной части города. Сумской фронт. Штурмовые группы РФ с тяжелыми боями продолжают продвижение в Юнаковке. По сведениям источников, отражены четыре контратаки ВСУ на участках, куда противник подтянул резервы: в районе Андреевки, Новоконстантиновки и Алексеевки», — резюмировали в ежедневной сводке.

По данным канала «Северный ветер», в Волчанске группировка войск «Север» значительно продвинулась на востоке города и продолжает расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей. В лесу возле Синельниково также есть продвижения.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что 4 сентября по Одесской области было нанесено несколько серий ударов, поразивших в том числе места концентрации военных ВСУ, которых тренировали иностранные инструкторы. По сообщениям местных жителей, среди них преимущественно были британцы, которые буквально разлетелись на куски. К ним присоединились военные из Румынии и других стран Восточной Европы.

«Не секрет, что на побережье базы отдыха и пансионаты заселяются военными. Удары пришлись по курортным посёлкам Тузла и Лебедевка. После прилётов в район Лебедевки направились два эвакуационных вертолёта. Предварительно: около 70 погибших, примерно половина из них — иностранцы», — говорится в публикации.

«А вот и подарок британцам! Как, хорошо размотало?» — злорадствуют пользователи.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Предала Россию? Где и как живет Анна Нетребко, выступает ли в Европе



Кровавая луна откроет коридор затмений: когда наступит, где можно наблюдать

Куда пропала отшельница Агафья Лыкова? За что ее не любят, почему критикуют