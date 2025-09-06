Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:56

Боец рассказал о вооружении ликвидированной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ

Боец Ровер: уничтоженная на Антоновском мосту ДРГ применяла «Польки» и Javelin

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уничтоженная на Антоновском железнодорожном мосту украинская диверсионно-разведывательная группа применяла минометы «Полька» и американские ПТРК Javelin, рассказал военнослужащий разведки группировки «Днепр» с позывным Ровер в беседе с РИА Новости. По его словам, ДРГ пыталась проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. В результате операции группа была полностью уничтожена российскими разведчиками.

«Полька» — миномет бесшумный. Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли. То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением Javelin, — отметил он.

Ранее боец с позывным Лабиринт сообщил, что российские солдаты препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей. Бойцы ВС РФ плотно держат район, срывая ротации противника и ликвидируя его склады с боекомплектами и логистические объекты, объяснил военнослужащий. В МО РФ данную информацию не комментировали.

