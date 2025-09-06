Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:55

В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ

RT: ВСУ пытаются концентрироваться у Курской и Белгородской областей

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские солдаты препятствуют попыткам ВСУ концентрироваться на стыке Курской и Белгородской областей, передает RT со ссылкой на военнослужащего с позывным Лабиринт. По его словам, бойцы ВС РФ плотно держат район, срывая ротации противника и ликвидируя его склады с боекомплектами и логистические объекты. В частности, на одном из направлений был уничтожен пункт временной дислокации противника.

На одном из участков наши парни из спецназа «Ахмат» уничтожили ПВД: противник засел в комплексе из четырех зданий, маскируясь под гражданских. Заметив дрон, вэсэушники начали стрелять и прятаться, после чего их ликвидировали. В ответ ВСУ лишь целенаправленно атакуют гражданские авто в приграничье, — рассказал Лабиринт.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки потеряли 1390 солдат в зоне спецоперации. Потери ВСУ в зоне ответственности «Центра» составили до 435 военнослужащих, «Запада» — до 255 солдат, в зоне Южной группировки — более 260 ликвидированных. Остальные — на счету «Севера», «Днепра» и «Востока».

Белгородская область
Курская область
ВСУ
дроны
