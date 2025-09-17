Почему на самом деле разбился Ан-24 под Тындой? Подробности, отчет МАК

Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Хабаровске. Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында

Международный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет о крушении самолета Ан-24 под Тындой в конце июля. Какие были последние слова экипажа, почему на самом деле разбилось судно, какие подробности об этом известны?

Ошибка пилота является основной причиной крушения Ан-24 под Тындой, пишут СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на отчет МАК. По словам основателя сервиса безопасности полетов RunAvia Андрея Патракова, пилоты неправильно выставили давление и пошли ниже безопасной высоты.

Однако, подчеркнул Патраков, корень проблемы намного глубже — отсутствие в России стандарта для отчета барометрической высоты (QNH или QFE). Эта путаница не раз становилась причиной катастроф, хотя обязательные требования применения единого стандарта появились еще примерно в 2010 году.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, исчез с радаров 24 июля около 13:00 по местному времени. Позже обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы неподалеку от Тынды. На борту самолета находилось 48 человек, включая шесть членов экипажа. Все они погибли.

Какие были последние слова экипажа Ан-24

Из отчета следует, что незадолго до крушения один из членов экипажа просил «проверить высоту». В 12:44 бортмеханик и второй пилот сравнивали показатели высотомеров. Вскоре после этого, когда уже были выпущены шасси, звуковой регистратор зафиксировал сигнал радиовысотомера.

«В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ (Системы раннего предупреждения приближения к земле): „Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…“ В 12:56:44 — окончание записи», — говорится в документе.

Позднее диспетчер неоднократно пытался вызвать экипаж борта по радио, но ответа не последовало. Через 10 минут после сообщения системы, в 13:06, диспетчер объявил на аэродроме тревогу.

По данным комиссии, первым препятствием на траектории полета Ан-24 стала верхушка дерева высотой около 15 метров. Затем самолет потерял управление, перевернулся на правый крен до 135 градусов и врезался в лес в трех с половиной километрах от Тынды под углом пикирования около 20 градусов. От удара воздушное судно разрушилось и загорелось.

В конце отчета комиссия приводит рекомендации по повышению безопасности полетов, в том числе предполагаются дополнительные занятия с летным составом «по особенностям отображения заданных высот на схемах захода на посадку», порядку выполнения полетов с использованием давления аэродрома, процедуре установки давления на барометрических высотомерах и его контроля.

Правда ли «Ангаре» могут запретить полеты

Авиакомпания «Ангара» может прекратить полеты после проверки Ространснадзора, инициированной из-за катастрофы Ан-24, утверждают СМИ. Ведомство направило в Росавиацию письмо с перечислением причин для отзыва сертификата эксплуатанта ВС. В их числе указаны эксплуатация с нарушением требований, полеты без технического обслуживания, существенные недочеты в подготовке экипажей.

Как утверждается, окончательное решение о деятельности перевозчика к настоящему времени еще не приняли. Однако известно, что Росавиация уже аннулировала сертификат авиационного учебного центра у компании.

