Погода в Москве в среду, 17 сентября: первый снег на подходе, скоро накроет

Москвичей ожидает обвал полярного холода, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в столице в среду, 17 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 17 сентября

Тишковец отметил, что с сегодняшнего дня температурный фон станет медленно понижаться, но 20-градусное тепло еще может в последний раз вернуться в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября.

«После этого начнется генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода с 24 сентября. Именно в это время, ровно через неделю, в Москве по народному календарю наступит золотая осень, которая продлится до 14 октября. Этот период является поворотным моментом сезона — переход среднесуточной температуры через плюс 10 градусов и ниже», — рассказал синоптик.

Первый снег, предположительно, выпадет в Московском регионе в это же время: синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что это может произойти в начале октября. Это будет возможно, если в первой декаде месяца воздушные массы продолжат перемещаться с севера на юг.

Что касается среды, то сегодня продолжается бабье лето. Температура воздуха в Москве 17 сентября — плюс 19–22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.

«В течение дня, в теплом секторе циклона, облаков в небе станет больше, но до дождей дело не дойдет. Ветер южный 3–8 м/с», — добавил Тишковец.

Он также сообщил, что вчера, 16 сентября, в Центральной России был пройден пик бабьего лета. Максимальный термометр на базовой московской метеостанции ВДНХ показал плюс 23,3 градуса — это первое место по теплу в текущем сентябре. Такой показатель соответствует климату июля.

Еще теплее в Москве было на метеостанции МГУ (плюс 23,4 градуса) и в Строгино (плюс 23,8 градуса). В центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до плюс 24,6 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 17 сентября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует южная периферия североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами с кратковременными дождями.

Температура воздуха составит плюс 17–19 градусов, в Ленинградской области — плюс 15–20 градусов. Такие значения на 1–2 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 18 сентября, во второй половине дня местами небольшой дождь, ночью плюс 10–12 градусов, днем плюс 17–19 градусов.

