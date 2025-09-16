Синоптик раскрыл, когда в Подмосковье выпадет первый снег Синоптик Ильин: снег в Московской области может выпасть с наступлением октября

В Московской области первый снег может выпасть уже в первой половине октября, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. При этом, по его словам, начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое.

Если в синоптических процессах в первой декаде октября будут сохраняться меридиональные переносы воздушных масс с севера на юг, то в первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега, — уточнил Ильин.

Он добавил, что в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа снежные осадки могут быть уже в конце сентября. В частности, такая погода ожидается в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Коми.

Ранее первый снег выпал в Красноярском крае, Республике Тыва и Якутии. По словам метеорологов, ранний снегопад связан с приходом арктических воздушных масс с севера.