16 сентября 2025 в 15:56

Синоптик раскрыл, когда в Подмосковье выпадет первый снег

Синоптик Ильин: снег в Московской области может выпасть с наступлением октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области первый снег может выпасть уже в первой половине октября, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин. При этом, по его словам, начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое.

Если в синоптических процессах в первой декаде октября будут сохраняться меридиональные переносы воздушных масс с севера на юг, то в первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега, — уточнил Ильин.

Он добавил, что в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа снежные осадки могут быть уже в конце сентября. В частности, такая погода ожидается в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Коми.

Ранее первый снег выпал в Красноярском крае, Республике Тыва и Якутии. По словам метеорологов, ранний снегопад связан с приходом арктических воздушных масс с севера.

Подмосковье
снег
погода
синоптики
