Сентябрьский снег окутал несколько регионов Сибири Первый снег выпал в сентябре в Красноярском крае, Якутии и Тыве

Жители сибирских регионов сообщают о первом снегопаде в этом сезоне. Первый снег уже выпал в Красноярском крае, Республике Тыва и Якутии — местные жители активно делятся фотографиями и видео зимних пейзажей в социальных сетях.

По данным очевидцев, снежный покров пока нестабилен и местами тает в дневное время. Однако первые признаки зимы уже создают новогоднее настроение у жителей сибирских городов и поселков. Многие пользователи соцсетей отмечают, что снег выпал раньше обычных сроков для этих регионов.

Метеорологи поясняют, что ранний снегопад связан с приходом арктических воздушных масс с севера. По прогнозам синоптиков, устойчивый снежный покров в этих регионах установится еще не скоро. Температурный режим будет постепенно понижаться и достигнет пика только в следующем месяце.

Ранее сообщалось о первых осенних заморозках в столичном регионе и некоторых других областях России. В частности, в подмосковных Черустях температура упала до минус 0,8 градуса. В Москве минимальная температура воздуха 13 сентября составила плюс 6,5 градуса — это самая холодная ночь в столице с начала месяца. В Новой Москве, в Михайловском было всего плюс 1,7 градуса.