Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 сентября, двойная угроза

Прогноз пыльцы в Москве 17 сентября Прогноз пыльцы в Москве 17 сентября Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Середина недели приносит с собой комфортную температуру. В то же время сложная аллергенная обстановка сохраняется сегодня. Уровень пыльцы определяют как местные раздражители, так и риск заноса извне.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В эту среду погода в Москве немного испортится: будет тепло (до +21 °C), но солнца не ожидайте. Весь день небо закроют облака. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Такая погода создает условия для накопления аллергенов в приземном слое воздуха.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 сентября

Ситуация требует внимания аллергиков: основную угрозу несут споры плесени, а также сохраняется риск принесенной из других регионов пыльцы. Уровень амброзии сейчас находится на околонулевом значении. Существует вероятность ее заноса с южных регионов, что может вызвать неожиданные реакции у чувствительных людей.

17 сентября: какой уровень пыльцы в Москве 17 сентября: какой уровень пыльцы в Москве Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Вредные плесневые грибки находятся в столичном воздухе в большом количестве, в районе 1000 единиц на кубометр. Теплая и влажная погода способствует активному спорообразованию альтернарии и кладоспориума.

Злаки и полыни тоже еще не исчезли совсем. Их уровень, конечно, минимальный, но пыльца в воздухе все же присутствует (до 10 единиц).

Таким образом, уровень пыльцы в московском воздухе остается повышенным из-за высокой активности плесневых грибов. Аллергикам, особенно чувствительным к спорам плесени и амброзии, рекомендуется соблюдать осторожность: ограничить пребывание в парках с влажной листвой, держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха. Имейте под рукой антигистаминные препараты на случай ухудшения самочувствия.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
погода
прогнозы
Москва
растения
злаки
грибки
полынь
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.