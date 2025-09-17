Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 сентября, двойная угроза

Середина недели приносит с собой комфортную температуру. В то же время сложная аллергенная обстановка сохраняется сегодня. Уровень пыльцы определяют как местные раздражители, так и риск заноса извне.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

В эту среду погода в Москве немного испортится: будет тепло (до +21 °C), но солнца не ожидайте. Весь день небо закроют облака. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Такая погода создает условия для накопления аллергенов в приземном слое воздуха.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 17 сентября

Ситуация требует внимания аллергиков: основную угрозу несут споры плесени, а также сохраняется риск принесенной из других регионов пыльцы. Уровень амброзии сейчас находится на околонулевом значении. Существует вероятность ее заноса с южных регионов, что может вызвать неожиданные реакции у чувствительных людей.

17 сентября: какой уровень пыльцы в Москве Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Вредные плесневые грибки находятся в столичном воздухе в большом количестве, в районе 1000 единиц на кубометр. Теплая и влажная погода способствует активному спорообразованию альтернарии и кладоспориума.

Злаки и полыни тоже еще не исчезли совсем. Их уровень, конечно, минимальный, но пыльца в воздухе все же присутствует (до 10 единиц).

Таким образом, уровень пыльцы в московском воздухе остается повышенным из-за высокой активности плесневых грибов. Аллергикам, особенно чувствительным к спорам плесени и амброзии, рекомендуется соблюдать осторожность: ограничить пребывание в парках с влажной листвой, держать окна закрытыми и использовать очистители воздуха. Имейте под рукой антигистаминные препараты на случай ухудшения самочувствия.